Bergamo, pedinano un cliente e arrestano due spacciatori: beccati con hashish e contanti

Due persone sono state arrestate dalla polizia locale di Bergamo durante un'attività di controllo e di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra la stazione e via Bonomelli.

Il blitz, che ha impegnato 12 agenti, diversi dei quali in borghese e 6 pattuglie, si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 26 anni e il sequestro di 144grammi di hashish e 365 euro in contanti. L'operazione rientra tra le attività ormai di routine della polizia locale di Bergamo nell'area tra via Bonomelli e l'accesso alla stazione per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime settimane sono state diverse le persone arrestate. La domanda rimane comunque significativa: l'identificazione dei due giovani arrestati scaturisce dall'osservazione di un cittadino di Torre Boldone, segnalato poi alla prefettura, notato dagli agenti mentre era alla ricerca di un po' di hashish da acquistare nella zona della stazione.