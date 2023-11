Spacciatore esagitato va in cella

Aveva con sé oltre due etti di hashish, cocaina, un bilancino di precisione, coltellino, tutto quel che serve per spacciare. Quando gli agenti della Polizia locale lo hanno notato in flagranza di reato tra via Bonomelli e via Paglia, J.E., 25 anni, ha cercato di fuggire. Gli agenti lo hanno raggiunto e faticato non poco a bloccarlo: il giovane ha reagito a calci e pugni e tre dei quattro agenti hanno riportato qualche contusione prima di riuscire a fermare definitivamente il ragazzo. Addosso aveva appunto 237 grammi di hashish – divisa in sette dosi – e una bustina di cocaina, oltre al bilancino di precisione e al coltellino: per i reati di spaccio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato processato per direttissima sabato. Il giudice ha stabilito la custodia cautelare in carcere.

F.D.