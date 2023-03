Sos tecnici comunali Il mega progetto Pnrr da 20 milioni c’è ma le candidature no

Due candidature per l’area amministrativa di cui una arrivata dalla Sicilia, nessuna per i posti da geometra ed ingegnere che il Comune di Pertica Alta avrebbe voluto assumere. I tre bandi avviati dal Comune della Val Sabbia si sono chiusi martedì sera alle 24, con un nulla di fatto per quanto riguarda la quota tecnica, fondamentale per portare avanti il progetto Livemmo Borgo Cre-attivo, destinatario di quasi 20 milioni di euro del Pnrr. Una cifra record per una frazione di poco meno di 200 abitanti (557 in tutto quelli del Comune) tanto che a dicembre ne aveva dato notizia perfino il New York Times. La favola, però, deve fare i conti con la realtà: per realizzare i molteplici progetti (18 cantieri tra riqualificazioni, piste ciclopedonali, servizi di telemedicina) bisogna fare gli elaborati in tempi stretti, ma il municipio solo un paio di dipendenti. Da qui la necessità di rimpinguare la forza lavoro, ma i vincoli legati al Pnrr sono stringenti: i contratti di assunzione a tempo determinato, messi a bando secondo normativa, scadono nel 2026. Nessuna sorpresa, dunque, se non ha risposto nessuno per le aree tecniche. "Nella nostra valle c’è tanto lavoro – spiega il sindaco Giovanmaria Flocchini – per cui è normale che si preferisca un contratto nel privato rispetto ad uno che scade nel 2026 e che è poco incentivante sul fronte della retribuzione. Paghiamo anche la distanza dai grandi centri, ma vedo che tutti hanno difficoltà a trovare personale con determinate competenze". Ora il Comune proverà a capire se può essere il Ministero della Cultura a mettere a disposizione del personale o se è possibile superare il divieto di ricorrere a personale esterno.Federica Pacella