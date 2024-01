Sorpreso con un manganello: denunciato

L’ha tradito il nervosismo e anche il fatto di essere stato riconosciuto in quanto questa persona ha precedenti specifici. Così un uomo di 29 anni, conosciuto per precedenti di polizia, è finito di nuovo nei guai perché aveva con sé un manganello telescopico di notevoli dimensioni del quale è vietato l’uso e anche l’utilizzo. Il fatto è accaduto domenica verso le 23, quando una pattuglia di carabinieri si è imbattuta in via Palestro dove questa persona stava camminando. I militari l’hanno riconosciuta e hanno deciso di perquisirla e così, all’interno del giubbotto che indossava, i carabinieri hanno trovato il manganello. Il 29enne non ha saputo dare una spiegazione convincente del fatto che aveva con sé quella che a tutti gli effetti è un’arma impropria e così è stato denunciato per porto abusivo di arma.

P.G.R.