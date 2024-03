Solito grande Mantova. Fiorenzuola battuto 2-0

MANTOVA

Il Mantova non spreca la ghiotta occasione. La capolista batte il Fiorenzuola e si presenta alle ultime sei partite con un vantaggio di undici punti sul Padova. I biancorossi, che ribadiscono di voler continuare al massimo e che non è certo il momento di stappare lo spumante, offrono una prova convincente e mettono ben presto alle corde un avversario pur motivato come i rossoneri. L’incontro del Martelli, invece, si trasforma ben presto in un monologo virgiliano, con Galuppini che al 21’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, premia la pressione dei padroni di casa. Al 42’ una prolungata manovra biancorossa viene conclusa in rete da Fiori che firma il 2-0 che non cambierà più.

Luca Marinoni