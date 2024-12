Sofia Goggia e la dichiarazione d’amore alla sua Bergamo: “Qui abbiamo tutto”

Bergamo – Una dichiarazione d’amore alla sua Bergamo, da poco incoronata numero uno in Italia per la qualità della vita. A farla la campionessa Sofia Goggia, che oggi è sbarcata all'aeroporto di Linate dopo il secondo posto in discesa e la vittoria in SuperG a Beaver Creek: “La qualità della vita a Bergamo? È bellissima, una città piccola, al centro del Nord Italia. Tra il centro, i colli e la Città Alta abbiamo tutto. Volevo fare un po' la samba dopo la vittoria, ma io non ho quei passi di danza (ride, ndr). Ho detto rimango nella mia terra, siamo legati a quelle che sono le nostre origini”.

Goggia si è soffermata anche sul momento calcistico dell'Atalanta: "Ha vinto dieci partite di fila, siamo tutti molto orgogliosi di questa strada, anche lo stadio nuovo è molto cittadino, a cinque minuti dal centro. È un orgoglio - ha spiegato - avere in questa città delle società sportive che riescono a ottenere grandi risultati come l'Atalanta, merito della società e dell'allenatore".

In merito al suo strepitoso rientro in gara: "Non avevo mai ricevuto un'accoglienza mediatica così dopo una vittoria, meglio non potevo fare e sono molto contenta di essermi presentata al cancelletto bella libera e serena, senza pensare minimamente al fatto che rientravo dall'infortunio. Vorrei affrontare le prossime gare con lo stesso atteggiamento con cui sono arrivata

ieri".