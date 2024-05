’’Sinigaglia’’, lavori per la Serie A ma è una corsa contro il tempo

È iniziata la corsa contro il tempo per mettere a norma, lo stadio Sinigaglia per portare l’agibilità dai 7.500 spettatori attuali ai 10.500, il minimo con deroga per disputare la serie A.

Il primo passo da compiere entro il 4 giugno, giorno d’iscrizione ai campionati, è la presentazione del secondo stadio per disputare le eventuali partite in caso di inagibilità del Sinigaglia. Dopo aver ricevuto un secco no, da parte dell’amministrazione comunale di Parma per il Tardini, i dirigenti azzurri stanno cercando un accordo con il Comune di Verona, per ottenere il Bentegodi di Verona, in alternanza con l’Hellas Verona, situazione già sperimentata, quando il Chievo era in serie A. Il Comune di Verona darà una risposta entro la settimana. Il Como potrebbe disputare al massimo una o due partite al Bentegodi, anche se in società regna la massima fiducia per una partenza di campionato al Sinigaglia. Gli azzurri giocherebbero probabilmente a Verona, il primo turno di Coppa Italia il 10 agosto e la seconda di campionato il 23 o 24 agosto, visto che per la prima è stato chiesto di giocare fuori casa. I lavori al Sinigaglia verranno sicuramente ultimati durante la pausa di campionato per la nazionale, di due settimane per la Nations League. La destinazione di Verona, ha creato qualche mugugno fra i tifosi, riunitisi al Castel Baradello, per festeggiare il 117° compleanno della società, un po’ per la distanza e molto per il burrascoso passato fra le tifoserie azzurre e quelle gialloblu, risalente addirittura al 1975, dopo un’ultima di campionato dove promosse il Como la seconda volta in A.

Como Verona, negli anni 80 sono state teatro di battaglie fuori dallo stadio e come Monza, Bergamo e Brescia, per problemi di ordine pubblico teoricamente doveva essere scartata. Si è vicini però alla partenza dei lavori di adeguamento del Sinigaglia, si stanno svuotando i magazzini sotto il settore distinti, dove si cercherà di recuperare 2000 posti circa, con nuove uscite, bagni e tornelli. Si lavorerà anche in curva ospiti che ora può contenere solo 300 spettatori, per portarla oltre quota mille, dotando la parte destra di seggiolini e sostituendo la tribuna in tubolari degli anni 2000, con una attuale a norma. Insieme a questi adeguamenti si attende il progetto del nuovo Sinigaglia, che in stile Gewiss Stadium di Bergamo sorgerà su quello vecchio lavorando nel tempo per settori.

Ma si parla anche il mercato prende i suoi spazi. Uno dei primi nomi per rinforzare la rosa è quello di Emil Audero, idea concreta per la porta. Ha trascorso l’ultima stagione come secondo di Sommer all’Inter, ma è ancora di proprietà della Sampdoria.

L’intenzione del Como sarebbe quella di affiancarlo a Semper, il titolare dell’ultima stagione di Serie B.