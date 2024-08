"Siamo in ostaggio delle gang". I commercianti protestano contro risse, violenze e caos

In balìa delle baby gang. Nuova protesta dei commercianti dei Propilei di Porta Nuova, nel centro cittadino di Bergamo, contro le bande di ragazzini che da anni spadroneggiano nella zona dando vita a risse tra opposte fazioni. "La situazione è diventata insostenibile - sostengono i titolari delle attività commerciali -.Il problema nasce dall’atteggiamento: questi ragazzi non rispettano le regole, i luoghi, le persone. Bivaccano tutto il giorno sui gradini dei Propilei, bevono, fumano, ballano con la musica sempre alta, se ne fregano di tutto, fanno quello che vogliono. Mangiano quello che spesso rubano nei negozi e nei supermercati della città e lasciano in giro sporcizia. E se li rimproveri, rischi di essere aggredito. Insultano anche le persone anziane".

Le risse sono aumentate in maniera esponenziale. Recenti sono i casi di un ragazzo ferito con una coltellata proprio vicino ai Propilei e una rissa che ha coinvolto diversi giovani. "Sono ragazzini, poco più che bambini - spiegano i commercianti -, molti avranno meno di 14 anni. Assistiamo a scene da Far West". Fra le bizzarre mode in voga tra questi gruppi giovanili, c’è quella relativa al compleanno di uno dei componenti della baby gang. Quando compie gli anni, viene letteralmente picchiato dagli altri amici del gruppo. Alcuni commercianti hanno assistito a una scena del genere: "Un ragazzo era al centro e altri, circa una trentina, lo picchiavano. Un uomo con una stampella si è avvicinato per aiutare l’aggredito, ma uno degli aggressori lo ha colpito con una testata sul naso e lo ha fatto cadere a terra. La situazione non è più tollerabile". "La situazione di Porta Nuova è alla nostra attenzione quotidianamente - sottolinea l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni -. I passaggi della polizia locale sono frequenti e saranno aumentati, anche in accordo con le altre forze dell’ordine". Ma la novità è che la sede dei vigili cosiddetti “appiedati“ sarà, in autunno, proprio all’interno dei Propilei, al posto dell’ufficio che gestisce le occupazioni del suolo pubblico. "Questo - prosegue Angeloni - per dimostrare, anche concretamente, la vicinanza ai cittadini e ai commercianti".

Michele Andreucci