Domenica i biancorossi torneranno subito in campo in Serie A riprendendo il cammino interrotto con la vittoria casalinga dell’11 febbraio contro Brindisi. I milanesi sono terzi in classifica insieme a Venezia e al Forum giocheranno uno dei derby lombardi più prestigiosi. L’ospite sarà la Pallacanestro Varese nella gara in programma alle ore 17. Coach Ettore Messina ritroverà davanti coach Tom Bialaszewski che proprio lui aveva portato come assistente all’Armani dal 2019 al 2022.

San.Pu.