Si parte martedì 7:. Legnago-Lumezzane. Giana-Pro Vercelli e Atalanta-Trento

LUMEZZANE (Brescia)

Anche quest’anno i play off di serie C sono stati preceduti da un’appendice extra-campo che ha portato a far slittare la partenza degli spareggi che mettono in palio l’ultimo biglietto utile per salire in serie B, dopo quelli già conquistati da Mantova, Cesena e Juve Stabia. La post season non partirà dunque sabato 4 maggio, ma il primo turno, ancora suddiviso tra i tre raggruppamenti, si giocherà alle 20.30 di martedì 7. Per quel che riguarda il girone A la prima tappa propone Atalanta Under 23-Trento, Giana-Pro Vercelli e Legnago-Lumezzane. Una sfida ad eliminazione diretta, con la squadra impegnata in casa, che potrà far valere il miglior piazzamento al termine della stagione regolare, qualificandosi al secondo turno in caso di parità al 90’. Appuntamento serale anche per il secondo turno venerdì 10 maggio e che per il girone A vedranno l’entrata in scena della Triestina, quarta classifica al termine della regular season, che si unirà alle tre compagini classificate dal primo turno. Gli ottavi daranno il via alla fase nazionale che si giocherà con partite di andata e ritorno, in programma rispettivamente martedì 14 e sabato 18 maggio. Per il girone A a questo punto B entrerà in scena il Vicenza, mentre il Padova comincerà la sua corsa dai quarti. La finale sempre con gare di andata e ritorno, è in programma mercoledì 3 e domenica 9 giugno. Lu.Ma.