Sette è bello: l’Inter capolista travolge il Bologna. I rossoneri di Abate cercano punti con il Cagliari

Vittoria dilagante quella della capolista Inter ieri in casa contro il Bologna: 7-0 il finale in favore della Primavera nerazzurra che rinsalda così il primo posto in classifica a quota 41 punti lasciando i felsinei nei bassifondi della graduatoria.

Al Konami Youth Development Centre la gara si è messa subito in discesa per i ragazzi di Chivu (nella foto), che si sono portati avanti di due reti nel primo quarto d’ora di gioco grazie alle firme di Kamate e Stankovic (preciso colpo di testa a sfruttare una delle tante disattenzioni della difesa ospite), con il figlio d’arte a centrare anche una traversa alla mezz’ora di gioco: a inizio ripresa gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Pessina (reattivo nella prima frazione di gioco sulle giocate di Akinsanmiro e migliore in campo tra gli emiliani fino a quel momento) per fallo da rosso su Sarr e a quel punto l’Inter ha dilagato: al 62’ il destro di Sarr da distanza ravvicinata ha regalato il 3-0, cinque minuti dopo il tap-in dell’accorrente Akinsanmiro ha calato il poker mentre al 73’ Kamate ha firmato la cinquina.

Il 19enne franco-ivoriano ha chiuso, poi, in bellezza a dieci minuti dalla fine siglando la tripletta personale con un appoggio a porta vuota: il settebello finale è arrivato, invece, con il primo gol del subentrato classe 2007 Mosconi a tempo scaduto, su assist di un Kamate inarrestabile.

La rotonda vittoria contro i rossoblù è valso ai nerazzurri l’undicesimo successo in campionato e il diciannovesimo risultato utile in 20 giornate: oggi alle ore 11, invece, tocca al Milan di Abate fare visita al Cagliari per provare a riscattare il pareggio a reti inviolate contro la Roma e a colmare il divario di nove punti dai cugini.

Ila.Ch.