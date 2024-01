Servono saldatori e magazzinieri

Magazziniere, 1 posto. Mansioni: gestione corrieri nazionali e internazionali, gestione organizzazione magazzino prodotti, preparazione spedizioni in colli o bancali, gestione Materiali in entrata (controllo e smistamento), movimentazione merci con muletto e transpallet elettrico, gestione documenti di trasporto, Contratto: a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Olgiate Molgora (Lecco); Inserire cv sul sito www.leccolavoro.it, codice 7982. Saldatore a filo, 1 posto. Contratto a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Lecco; Inserire cv sul sito www.leccolavoro.it, codice 7989. Addetto al magazzino e alle consegne, 1 posto. Contratto da definire in sede di colloquio, non è previsto alloggio; Sede di lavoro: Bormio (Sondrio); Candidature alla mail info@luminabormio.it o telefonando allo 0342 901387