Serie B, Girone D Bergamo fuga solitaria in vetta. BluOrobica, la salvezza è tutta da conquistare

La Bergamo dei canestri continua a sognare grazie alla BB14 capolista solitaria nel girone D della serie B Interregionale. La squadra di coach Gabriele Grazzini, dopo aver chiuso malissimo l’anno perdendo 99-65 a San Bonifacio, si è rifatta vincendo alla grande lo scontro diretto casalingo contro Montebelluna, asfaltata per 86-56 nell’ultimo turno. Bergamo Basket 2014 sempre al comando con 22 punti in 15 giornata, grazie ad una difesa che tiene gli avversari mediamente sotto i 62-63 punti.

La squadra giallonera ha rescisso il contratto biennale con la 33enne ala milanese Jacopo Mercante e ora sonda senza urgenza il mercato per inserire un giocatore d’area. Qualche difficoltà, fisiologica, per i ragazzini dell’altra squadra del capoluogo, la BluOrobica, battuta a Monfalcone per 69-50 dopo una brutta prestazione e ora quinta in classifica, con 16 punti.

"Serve qualcosa in più per conquistare la salvezza", ha spiegato un deluso coach Albanesi.

Fabrizio Carcano