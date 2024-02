Serie A Elite: . Viadana piega Piacenza e difende il primato

Nella sfida allo Stadio Zaffanella il Rugby Viadana ha ottenuto una vittoria cruciale contro i Lyons Piacenza confermandosi in vetta alla Serie A Elite. 24-13 il finale. La partita, caratterizzata da un elevato livello di tensione e da momenti di puro rugby, ha visto i gialloneri trionfare grazie a due splendide mete, entrambe frutto dell’ingegno di Matias Sauze, non casualmente eletto uomo del match. La seconda parte del match ha visto un maggiore equilibrio in campo, con i Lyons che hanno cercato invano di rovesciare le sorti della partita, complici anche le difficoltà numeriche dovute al cartellino rosso assegnato a Ruiz per un placcaggio alto.

Con questa vittoria, il Rugby Viadana 1970 distanzia di cinque punti i diretti inseguitori, il Rugby Rovigo, attualmente al secondo posto e in attesa del confronto diretto previsto per sabato 17 febbraio.

VIADANA-LYONS 24-13 (18-6).

A.L.M.