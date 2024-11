Seriate, vandali in municipio: scritte contro il governo. Il sindaco: “Un gesto vigliacco nel buio dell’anonimato”

Seriate (Bergamo), 5 novembre 2024 – “Un gesto vigliacco perpetrato da chi agisce nel buio dell’anonimato”. Sono queste le prime parole del sindaco di Seriate Gabriele Cortesi riguardo le scritte offensive apparse nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre all’ingresso del municipio. Il pavimento è stato imbrattato con una vernice di colore rosso. I vandali hanno scritto: “Il governo deve temere il popolo non il contrario”. E hanno firmato con una “V” inserita in un cerchio.

“Condanno con fermezza questo comportamento inaccettabile, che non può e non deve rappresentare il modo di esprimere le proprie idee in una Nazione civile – ha proseguito il primo cittadino nel post sulla sua pagina Facebook, corredato da alcune fotografie che immortalano quanto accaduto – Ho già provveduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, con la speranza che possano risalire al più presto ai colpevoli di questo ignobile gesto che danneggia il patrimonio pubblico ed è un’offesa per tutta la nostra comunità”.

In tanti hanno commentato il post tenendo la stessa linea del sindaco Cortesi: “Maleducazione dilagante, in che mondo viviamo...”, “Scritta ignorante e violenta”, “Agire nell’ombra è la loro specialità”. E ancora: “Sempre più vigliacchi”, “U gesto da codardi, spero ci siano le telecamere per individuarli” e “Un grazie ai soliti noti che fomentano odio e livore dietro un finto buonismo..i”.