Incidente a Seriate, camion si ribalta sullo svincolo tra l’Asse e la Tangenziale: lunghe code

Seriate (Bergamo) – Un autocarro si è ribaltato martedì pomeriggio intorno alle 14.30 sullo svincolo tra l’Asse interurbano e la Tangenziale Sud, all’altezza di Seriate, in provincia di Bergamo. Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Seriate. Nella zona, intanto, il traffico è paralizzato e sono state segnalate lunghissime code.

Le operazioni di ripristino della strada sono particolarmente difficili perché il camion, ribaltandosi, ha rovesciato una grande quantità di olio rendendo l’asfalto scivoloso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono al lavoro i tecnici della Provincia e dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, che stanno valutando i danni ambientali causati dalla fuoriuscita.

Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente, ma il camionista sembra aver perso il controllo del mezzo al sopraggiungere di una curva. Fortunatamente, il ribaltamento non ha coinvolto altri veicoli. Gli agenti della polizia stradale e della polizia locale stanno effettuando i rilievi per accertare l’accaduto.