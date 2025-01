Senzatetto trovato morto vicino ai binari del treno. Disposti accertamenti

Non ha ancora una identità l’uomo trovato senza vita vicino ai binari della stazione di Cividate al Piano-Calcio, venerdì attorno alle 23, quando sul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza e un’automedica. Al momento non si conosce ancora la sua identità, si tratterebbe di un senza fissa dimora. La procura ha disposto accertamenti sulle cause della morte, dal momento che sul cadavere sono state riscontrate delle lesioni, anche se allo stato sono esclusi evidenti segni di violenza. Non si tratta nemmeno di un incidente.