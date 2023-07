Sente i ladri in piena notte Pensionato spara in aria

di Stefano Zanette

CASTEGGIO (Pavia)

Il suo obiettivo l’ha raggiunto, mettendo in fuga i ladri a mani vuote. E senza ferire nessuno, cosa che gli avrebbe di certo procurato gravi guai con la giustizia. La sua posizione è in ogni caso al vaglio per aver sparato un colpo di pistola, pare comunque in aria, dalla propria abitazione dove si erano introdotti i ladri scegliendo l’obiettivo sbagliato. L’anziano pensionato ultraottantenne stava dormendo nella sua casa, in via Emilia a Casteggio, nella notte tra sabato e ieri.

È stato svegliato di soprassalto dalla figlia, una vedova 60enne che abita con lui, a sua volta spaventata dai rumori che provenivano dal pianoterra. Per i due si è concretizzato l’incubo di trovarsi in casa i ladri in piena notte. Mentre la donna ha preso subito il telefono per lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, il padre ha invece impugnato la pistola, regolarmente detenuta. E ha premuto il grilletto, sparando un solo colpo, a suo dire in aria, senza comunque ferire nessuno. I ladri, sentito lo sparo, sono fuggiti senza bottino, riuscendo a far perdere le loro tracce prima che arrivassero le forze dell’ordine. Nell’abitazione sono quindi arrivati i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera, che procedono per gli accertamenti insieme ai colleghi della Stazione di Casteggio.

Al momento non risultano provvedimenti a carico del pensionato, la cui posizione è comunque al vaglio della Procura: spetterà al magistrato, in base all’accaduto ricostruito e riferito dai carabinieri, valutare eventuali ipotesi di reato per l’uso dell’arma da fuoco. Il reato già certo è invece il tentato furto commesso da ignoti che le indagini dei carabinieri stanno cercando di individuare, anche se in simili casi le possibilità che le forze dell’ordine riescano a risalire ai responsabili paiono limitate.