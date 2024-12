Seminario Vescovile. Riaprirà la piscina

È stato sottoscritto ieri mattina l’accordo quadro tra il Comune e la Diocesi, finalizzato alla ristrutturazione e riapertura della piscina del Seminario Vescovile Giovanni XXIII in Città Alta. A firmarlo, l’assessora allo Sport Marcella Messina e il rettore don Gustavo Bergamelli. Grazie all’accordo approvato dalla giunta, l’impianto sarà operativo per la stagione sportiva 2025/2026, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità cittadina e sportiva, specialmente in vista della chiusura per lavori del Centro sportivo Italcementi prevista a giugno 2025. La struttura, dotata di una vasca di 25 metri per 10, con profondità variabile tra 1,20 e 3,20 metri, oltre a spogliatoi annessi, è risultata idonea a rispondere in parte alle esigenze soddisfatte finora dall’impianto Italcementi. La stima per i lavori di riattivazione dell’impianto è di circa 500mila euro. Il Comune si impegna a finanziare fino a 250mila euro, il Seminario si farà carico della restante parte di spesa.