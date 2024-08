Seamen ancora battuti. Il presidente Mutti:: "Ma vedo cose buone"

Quarta sconfitta consecutiva per i Seamen Milano: nell’undicesima giornata di European League of Football i milanesi sono stati superati in casa dalla corazzata Stuttgart Surge per 51 a 18. Contro i tedeschi, imbattuti e primatisti della Central Conference, poteva diventare una disfatta molto pesante quella del Velodromo Vigorelli, ma di fronte ai tedeschi i marinai sono riusciti a reagire e a contenere il passivo. "Si è una sconfitta, non stiamo certo parlando di una vittoria, ma guarderei il bicchiere mezzo pieno - evidenzia il presidente Paolo Mutti -. Contro una delle pretendenti al titolo, i ragazzi hanno fatto vedere, a sprazzi, buon gioco e idee. Il nuovo qb Salum deve abituarsi al campionato europeo, cercando di proteggere di più la palla".

Archiviato il ko contro gli Stuttgart Surge, i milanesi torneranno in campo sabato 17 agosto, in trasferta, contro i Raiders Tirol: "Abbiamo una settimana di riposo per riprendere le energie e recuperare gli infortunati" conclude Mutti. Lorenzo Pardini

Classifica: Stuttgart Surge 9 vittorie e 0 sconfitte; Raiders Tirol 6-3; Munich Ravens 5-3; Milano Seamen 3-7; Barcelona Dragons 2-7 e Helvetic Mercenaries 1-9. Lorenzo Pardini