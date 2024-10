Scuole chiuse in città e nelle valli

Il bollino era rosso, ma le piogge cadute martedì in città e provincia sono state meno forti del previsto. La situazione è stata monitorata con due vertici in prefettura: oggi le scuole rimarranno chiuse in alta Valle Brembana e Valle Serina, sospesa anche l’attività didattica nelle scuole superiori della città. Queste le conclusioni cui è giunto il vertce in Prefettura di ieri. Mentre in pianura le precipitazioni hanno raggiunto i 60 millimetri, in città e provincia si è arrivati a 140-160 millimetri sulle Orobie. E oggi le previsioni danno ancora pioggia. Per quanto riguarda i disagi provocati dal maltempo, da segnalare Serio e Brembo in piena, allagamenti, qualche frana. A Rota Imagna per una frana che ha ostruito la carreggiata è stato chiuso il collegamento tra Rota Dentro e Rota Fuori, tre le famiglie isolate nella frazione.

A Costa Serina è esondato il torrente in via Tassone, a Sedrina un albero è caduto su una casa disabitata. Nell’Alta Valle Seriana, gli accumuli più significativi. A Gandellino è stata chiusa via Agher che costeggia il Serio. A Dalmine il Brembo è esondato nel tardo pomeriggio. F.D.