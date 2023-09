Schianto fatale alla rotonda di Busto Arsizio (Varese): morto un automobilista

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Incidente mortale poco dopo la mezzanotte di giovedì nel rione di Borsano a Busto Arsizio. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Sul posto i soccorsi con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare l’automobilista in arresto cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui non sono stati coinvolti altri veicoli, per cause ancora da accertate il quarantaseienne avrebbe perso il controllo della sua macchina all’altezza della rotonda tra viale Toscana e viale Boccaccio, finendo contro il muro di un edificio. L’incidente ha riportato l’attenzione sulla rotatoria in un incrocio che da anni i residenti segnalano come pericoloso. A ricordarlo Adriano Landoni, portavoce del Comitato spontaneo di quartiere: "Da anni ci battiamo per mettere in sicurezza la rotonda, gli incidenti non sono rari ma mai erano stati così gravi". R.F.