Scassina le cassette delle offerte in chiesa e ruba i soldi lasciati dai fedeli: arrestato

Averara (Bergamo) – Armato di tenaglia, aveva scassinato le cassette delle offerte delle parrocchie di Averara e Santa Brigida. Ma il furto non era passato inosservato, il 3 dicembre il parroco di Averara ha scoperto il danneggiamento, ha constatato che mancavano i soldi lasciati dai fedeli e ha chiamato i carabinieri della stazione di Zogno.

Una volta ricevuta la richiesta di intervento per furto al 112, i militari della Stazione hanno immediatamente avviato le indagini, verificando i sistemi di videosorveglianza, per identificare il responsabile e recuperare la refurtiva. Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’auto usata per allontanarsi quindi di trovare il luogo dove un 33enne italiano si era nascosto per sfuggire ai controlli.

Il 33enne è stato arrestato. La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare sia i contanti sia la tenaglia utilizzata per scassinare le cassette delle offerte. La somma di denaro è stata veniva restituita al parroco di Averara. L’arrestato è stato convalidato a seguito del rito direttissimo.