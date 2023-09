Riva di Solto, Sara Viscardi morta a 39 anni poco prima del matrimonio

Riva di Solto, 14 settembre 2023 – Si sarebbe dovuta sposare, ma quel sogno non è riuscita a coronarlo. Sara Viscardi è stata stroncata a soli 39 anni da un tumore, malattia contro cui combatteva da mesi.

La malattia

Qualche mese fa, Sara aveva scoperto di avere un tumore. Nonostante le difficoltà, aveva deciso di sposarsi comunque, poiché le sue condizioni sembravano stabilizzate. P

Il matrimonio

Sara Viscardi e Francesco Campanella, 43 anni, originario di Patti, in provincia di Messina, avevano così scelto come data delle nozze 1° settembre. La coppia si sarebbe sposata in Sicilia, terra di origine del compagno di Sara.

Il malore e il ricovero

Due giorni prima del matrimonio, Sara si è improvvisamente sentita male ed è stata ricoverata in ospedale, inizialmente a Patti e poi al policlinico di Messina. Dopo essersi ripresa e aver fissato nuovamente la data delle nozze per il 10 settembre, ha avuto una fatale ricaduta il giorno prima. Sara è spirata martedì 12 settembre alle 22 presso il Policlinico di Messina, circondata dall’amore dei suoi cari.

Il funerale

La salma è già a disposizione della famiglia, sabato 16 settembre, nel pomeriggio, il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Riva di Solto, dove risiedeva. La famiglia di Sara è molto conosciuta in paese: i genitori, papà Marcello e mamma Patrizia per tanti anni hanno gestito il celebre ristorante Zu.