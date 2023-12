Rogo manda in fumo cascina

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio che nella tarda serata di marted, ha mandato in fumo una cascina a Piancamuno. Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione nel cui spazio esterno erano ammassati rifiuti e materiale da smaltire, in base ai primi accertamenti per il malfunzionamento di una stufa o un braciere lasciati accesi. A lanciare l’allarme i vicini. Sul posto squadre dei pompieri di Darfo, Breno, Lovere (Bergamo) supportati da un’autobotte da Palazzolo. Nella cascina c’erano anche un paio di bombole gpl che i vigili del fuoco sono riusciti a mettere al sicuro prima che esplodessero. Nessun ferito.