Rogo in strada. Tre vetture danneggiate

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alle cause dell’incendio, scoppiato nella notte tra domenica e lunedì, che ha distrutto tre auto parcheggiate sotto un edificio di via Libero Signorelli nella notte tra domenica e lunedì, a Grumello del Monte. Tutte le piste restano aperte: dalla causa accidentale fino al rogo di origine dolosa. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte. In breve sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dei vicino distaccamento per domare le fiamme che si sono levate alte e hanno lambito il muro dell’edificio sotto cui erano parcheggiate. Un po’ di apprensione tra gli inquilini degli appartamenti del caseggiato che, spaventati dalle fiamme sono scesi in strada.

Giunti sul posto in pochi minuti, i vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza il parcheggio. Due delle tre auto sono andate completamente distrutte, una terza, che è stata solo parzialmente investita dalle fiamme, ha subito ingenti danni. Ancora non sono chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Grumello del Monte. La palazzina, durante l’intervento dei vigili del fuoco è stata evacuata in via precauzionale e un residente di 84 anni si è lievemente intossicato. Fortunatamente nulla di preoccupante, tant’è che la situazione è tornata sotto controllo.

F.D.