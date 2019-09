Bergamo, 12 settembre 2019 - La città dice addio a Roberto Bruni, ex sindaco della città e negli ultimi anni presidente di Sacbo, dopo un trascorso anche da consigliere regionale lombardo del Pd. A Palazzo Frizzoni la commemorazione civile. Commosso il ricordo dell'attuale primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori: "Era un vero uomo delle istituzioni, un sindaco molto amato e rispettato, innamorato della sua città. Per me è stato un amico e un consigliere prezioso. Da marcoledì mattina, quando abbiamo allestito la camera ardente nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni, è stato un continuo transito di persone. Persone di ogni genere. Colleghi avvocati, politici, cittadini che mai lo avevano incontrato, ma che sapevano che era una brava persona. La vostra partecipazione è segno di affetto e della stima trasversale per Roberto Bruni".

Avvocato e socialista della prima ora, Bruni è morto ieri all'età di 70 anni, compiuti lo scorso aprile. Lascia la moglie Maria Teresa Rota, con la quale era sposato dal 1973, e le figlie Barbara e Federica. La camera sarà aperta nell'aula consiliare di Palazzo Frizzoni dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 11 settembre e dalle 8 alle 14 di giovedì. Sempre giovedì alle 15 è invece in programma una commemorazione. Il Pd lombardo ha ricordato Bruni in una nota: "Tutto il Partito democratico della Lombardia è vicino alla famiglia Bruni per la scomparsa dell'amico e collega Roberto. Un uomo perbene, prima che un politico e amministratore capace. Un uomo del dialogo, misurato nei toni e nelle azioni, che ascoltava e sapeva cogliere le sfumature della nostra società. Ci mancherà molto, soprattutto in questi tempi urlati".