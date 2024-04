Rivoluzione Eccheli per un Monza da scudetto. C’è la mano del tecnico nella finale conquistata

È stato un risveglio dolcissimo quello di lunedì per la Mint Vero Volley Monza che ha iniziato decisamente col sorriso la settimana in cui scatterà la sua prima storica finale scudetto, contro la Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli hanno completato domenica una vera e propria impresa, imponendosi al tie-break della bella in casa dei campioni uscenti (ora è giusto chiamarli così) dell’Itas Trentino. Se il successo ottenuto in Coppa Italia a Casalecchio di Reno poteva anche essere stato in parte casuale o comunque la classica eccezione che conferma la regola, stavolta non ci sono più dubbi sul valore di Cachopa e compagni.

Sotto 2-0 nella serie, coach Massimo Eccheli ha rivoluzionato una squadra che col rientro di Stephen Maar e la sostituzione di Arthur Szwarc con Eric Loeeppky in posto due ha cambiato completamente volto. I primi ad accorgersene sono stati proprio Alessandro Michieletto e compagni che non sono più riusciti a mettere a terra la palla con facilità e hanno finito con l’innervosirsi. Monza in gara-3 in vantaggio due set a zero e 10-15 nel terzo ha accusato un po’ di stanchezza e anche un po’ di braccino del tennista ma non ha mai mollato e al tie-break si è meritata un trionfo celebrato dalla presidente Alessandra Marzari, arrivata in Trentino per l’occasione per stare vicina ai suoi amatissimi ragazzi: "Questa è una squadra in pieno stile Vero Volley: tenace, attenta e ordinata che può essere da esempio per tutte le squadre giovanili. Sono davvero molto contenta. Per arrivare al massimo a questo punto della stagione, la completezza del roster è sicuramente un aspetto importante, e Trento ha pagato la mancanza del loro palleggiatore Sbertoli. Noi, però, siamo stati davvero molto bravi perché loro hanno davvero un’’ottima squadra".

Felicissimo anche coach Massimo Eccheli: "E’ stato davvero un percorso bellissimo, iniziato ad ottobre quando abbiamo capito velocemente di aver le possibilità di fare una grande stagione. Magari non immaginavamo di arrivare fin qui, però eravamo consapevoli di avere gli strumenti per giocarcela contro tutti. Quest’anno avevamo l’obiettivo di vincere la Challenge e, anche se non ci siamo riusciti, abbiamo conseguito risultati importanti. Il rientro di Maar ci ha consentito di poter giocare con tre schiacciatori, che ci ha dato più sicurezza, permettendoci di aver la meglio in tre battaglia sportive. I ragazzi hanno vinto e perso sempre allo stesso modo, combattendo senza mollare e costringendo l’avversario a dare sempre il massimo".

Gara-1 è in programma a Perugia giovedì alle ore 20.30.