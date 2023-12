Ritrovata Roberta Cortesi, bergamasca scomparsa a Malaga: non si avevano sue notizie dal 25 novembre

Osio Sotto (Bergamo) – È stata ritrovata e sta bene Roberta Cortesi, la donna di 36 anni di Osio Sotto (Bergamo), della quale si erano perse le tracce dallo scorso 25 novembre in Spagna, a Malaga, dove lavorava come cameriera.

Poche le informazioni filtrate per il momento: la donna sta comunque bene ed è stata ritrovata proprio in Andalusia. Il suo ultimo contatto con la madre in Italia risaliva alle 12.20 di sabato 25 novembre, quando era entrata per l'ultima volta su WhatsApp per salutarla prima di andare al lavoro. Poi la donna si era effettivamente presentata al lavoro, ma in seguito era scomparsa nel nulla. I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri e nel contempo era stata interessata alle ricerche anche l'Interpol. Stasera, lunedì 11 dicembre, la notizia del ritrovamento.

Secondo quanto si apprende, è stata rintracciata a Malaga in buone condizioni. La donna originaria di Osio Sotto, centro della media pianura bergamasca, è stata localizzata in compagnia di un uomo con il quale alloggerebbe, in un’abitazione dei genitori di quest'ultimo. Probabilmente si tratta di un ragazzo conosciuto qualche tempo fa, come era emerso nell’ambito delle indagini della Guardia civil iberica.

Sospiro di sollievo per i familiari che, col passare dei giorni, temevano il peggio. Anche perché Roberta, trasferitasi in Spagna due anni fa, era sempre rimasta in contatto con la famiglia, con mamma Eliana e con la sorella Alessandra. Roberta non li avrebbe più contattati in quanto non era più in possesso del proprio telefonino. Le circostanze della scomparsa non sono ancora chiare, diversi i punti su cui bisognerà fare luce, ma intanto Roberta sta bene e sarebbe rimasta vittima di alcun reato, come i familiari avevano temuto.

La 36enne era scomparsa nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre. Proprio domenica avrebbe dovuto presentare al lavoro, ma era risultata assente senza nemmeno avvisare il titolare del locale. Da quel momento era sparita nel nulla. Dopo quattro giorni i familiari si erano presentati dai carabinieri a Osio Sotto e, il 30 novembre, avevano sporto denuncia di scomparsa. Si era così attivata l'Interpol, in contatto con la polizia spagnola e l'ambasciata italiana a Madrid. Nel frattempo è emerso che qualche settimana fa Roberta era stata denunciata per un furto in un supermercato spagnolo.