Rissa al luna park di Celadina: le botte fra venti ragazzi fanno scappare le famiglie

Bergamo, 26 agosto 2023 – Inaugurazione “rovinata” per il luna park del rione Celadina, allestito in occasione delle celebrazioni per Sant’Alessandro, patrono di Bergamo. Ieri sera, venerdì 25 agosto, poco dopo le 22 sarebbe scoppiata una maxi-rissa che avrebbe coinvolto una ventina di ragazzi, molti dei quali minorenni.

Il parapiglia

La tensione si è alzata per motivi ancora in corso di accertamento, ma molto probabilmente futili. Uno sguardo di troppo, qualche parola considerata fuori posto, forse qualche vecchia ruggine. Fatto sta che in breve, fra bancarelle e attrazioni, una ventina di giovanissimi – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – ha iniziato a darsele di santa ragione.

All’interno del luna park, a quell’ora ancora in piena attività, erano presenti numerose famiglie con i bambini. In breve, alla vista del violento alterco, in molti si sono spaventati, riparando all’esterno dell’area giochi e facendo ritorno alle auto.

L’intervento

I gestori del luna park, accortisi del parapiglia, hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, come ricostruiscono i media locali, sono intervenute tre volanti della polizia: al loro arrivo, però, i protagonisti del trambusto si erano già allontanati. Si lavora per identificarli. Non ci sarebbe alcun ferito, anche se alcuni testimoni hanno detto di aver visto balenare anche la lama di un coltello. I poliziotti sono rimasti al luna park fino alla chiusura, per evitare che potessero ripetersi episodi simili.

Giochi e attrazioni del luna park “dedicato” a Sant’Alessandro rimarranno alla Celadina fino al 24 settembre.