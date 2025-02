Rissa in strada a colpi di bastone

Rissa tra stranieri a Cividate al Piano, mercoledì sera. Mancavano pochi minuti alla 19.30 quando due abitanti del paese, mentre transitavano a bordo di un furgone per via Ospedale, notavano sul fondo della strada, all’altezza di una officina di elettrauto, un gruppo di persone, una decina, stranieri, che si stavano scontrando. Una lotta tra due fazioni armate. Le persone coinvolte, infatti, dopo essersi scagliate contro pietre, sono passate a un incontro più ravvicinato usando soprattutto bastoni. I due a bordo del furgone, alla vista delle mazze, hanno chiamato immediatamente i carabinieri, che hanno inviato una pattuglia sul posto per sedare gli animi. Ma quando i militari hanno raggiunto il posto indicato, le persone coinvolte nel pestaggio si erano dileguate. Molti in paese gli episodi simili negli scorsi mesi.

F.D.