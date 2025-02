Ancora una rissa in centro a Brescia, come è consuetudine ormai ripresa con lo smartphone dai residenti. Erano circa le 20 quando in via Dandolo, dietro piazza Vittoria, una quindicina di persone si sono affrontate, arrivando a scagliarsi addosso sedie e tavoli di un ristorante. A scatenare la violenza sarebbe stato il tentativo di furto di una bici elettrica di un rider.