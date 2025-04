Maxi rissa ad Adrara San Martino: due gruppi si affrontano. Botte, auto incendiata e 3 feriti in ospedale

Adrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2025 – Notte di tensioni sulle Prealpi bergamasche, ad Adrara San Martino, nella centralissima piazza Umberto primo, dove si sono verificata tensioni tra due gruppi stranieri, probabilmente di origine indiana o pachistana.

Dalla lite alla rissa: tre in ospedale

Diverse persone poco dopo mezzanotte hanno iniziato a litigare animatamente. Nel giro di poco i contendenti dalle parole sono passati ai fatti. Il bilancio è di tre feriti: tre uomini di 24 anni, tutti soccorsi e trasportati in ospedale A Iseo, Ome e Chiari. Due feriti sono stati trasportati in codice verde e uno in codice giallo.

Anche un’auto incendiata

Lo scontro ha visto anche il rogo di un’auto e il danneggiamento di un secondo veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, supportati da due ambulanze e dai vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, i gruppi coinvolti non sarebbero residenti ad Adrara.

Si indaga su quanto accaduto

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le cause dello scontro, ancora non chiare. Non si esclude che la lite possa essere legata a precedenti rivalità. Molte persone si sono allontanate. La testimonianza di chi è stato portato al pronto soccorso sarà utile a capire che cosa possa essere accaduto e perché i due gruppi si trovassero ad Adrara San Martino: e cioè se si è trattato di un caso oppure se l’incontro è stato stabilito e per quale motivo. In centro ad Adrara San Martino non si era mai assistito a un episodio del genere.