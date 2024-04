Rinascita dopo gli infortuni. Titolo italiano a Rossetti

Una seconda manche imperiosa per vincere l’ultima gara ufficiale della stagione. Mettere un punto sul quale costruire le fondamenta in vista del prossimo biennio, particolarmente importante con la disputa dei Mondiali di Saalbach nel 2025 e soprattutto l’appuntamento olimpico di Milano-Cortina nel 2026. Marta Rossetti si è aggiudicata il titolo italiano di slalom femminile sulla pista Luzaun in Val Senales, recuperando tre posizioni nella seconda parte, una manche nella quale ha allontanato tutte le paure che in qualche occasione l’hanno condizionata nell’ultima stagione di Coppa del mondo, per sbaragliare la concorrenza e diventare la prima slalomista bresciana ad aggiudicarsi uno scudetto tricolore.

Il tempo finale della portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, pari a 1’29’’57, l’ha messa al sicuro dalle avversarie, la più accreditata delle quali era Martina Peterlini. La trentina non è riuscita non è riuscita a precedere l’amica-rivale, assestandosi in seconda posizione ad appena 10 centesimi dalla vincitrice. Il podio è stato completato dalla promessa piemontese Emilia Mondinelli, detentrice del titolo che abdica nell’occasione con un terzo posto comunque consolante a 34 centesimi.

Niente da fare invece per Federica Brignone. La campionessa valdostana, dominatrice il giorno precedente in gigante nonostante i postumi di un raffreddore, era seconda dopo la manche iniziale, tuttavia l’uscita di scena nella seconda parte l’ha estromessa dalla bagarre per le medaglie. Rossetti invece archivia un’annata di alti bassi, che l’ha vista concludere nel secondo gruppo di merito in Coppa del mondo. L’inaspettato quinto posto novembrino realizzato sulla pista statunitense di Killington pareva indirizzarla verso una nuova dimensione, purtroppo i risultati seguenti non sono stati pari alle attese, con il solo dodicesimo posto a Soldeu di metà febbraio che ha spezzato una lunga serie di cinque ritiri. Messo alle spalle il brutto infortunio al ginocchio che l’ha bloccò per 10 mesi nel 2021, Marta ha impiegato due stagioni agonistiche per ritrovare compattezza ma soprattutto convinzione nei propri mezzi, in una disciplina dove le inforcate sono questioni millimetri e la fiducia è fondamentale. Archiviate le prove femminile, in Val Senales approdano gli uomini per le gare tecniche maschili: oggi si comincia con lo slalom maschile, dove è atteso fra i favoriti il lecchese Tommaso Sala; domani spazio al gigante, dove il bergamasco Filippo Della Vite prova a riscattare un’annata opaca. In entrambe le occasioni la prima manche è fissata alle ore 08.45 e la seconda alle ore 11.30.