Riduzione oraria. Personale Rsa in agitazione

Stato di agitazione nelle Rsa di Cividate al Piano, Seriate, Gorlago, Dalmine, Brembate di Sopra e Predore, gestite dalla cooperativa sociale Universiis di Udine. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali territoriali di Cisl Fp, Fisascat Cisl, Fp Cgil e Uil Fpl, secondo le quali la cooperativa avrebbe messo in atto un piano di riorganizzazione aziendale interna, con riduzione di ore lavorative, "che si traducono in minore assistenza e cura dei residenti affidati alle loro cure, senza rivedere i piani e i carichi di lavoro del personale interessato alla riduzione quindi con meno personale in servizio presente sui turni".

I sindacati esprimono "preoccupazioni per l’erogazione degli standard assistenziali, che risultano sicuramente molto inferiori, e per la salute e sicurezza, oltre che degli operatori, che si trovano in meno a fare di più, delle persone fragili e anziane affidate alle loro cure".

Le sigle di Cgil, Cisl e Uil hanno inoltre rilevato "la mancata applicazione degli istituti contrattuali previsti sia dal contratto collettivo nazionale che territoriale – aggiungono – e poco o nullo il rispetto degli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali. Le lavoratrici e i lavoratori, nel conferire il mandato alle forze sindacali, hanno precisato di non voler arrecare alcun disagio ai residenti, ma sono fermi nella richiesta di vedere soluzione ai mancati pagamenti e a una revisione dell’organizzazione interna che consenta di mantenere il benessere e la qualità dei servizi erogati all’utenza".

Questo pomeriggio è previsto un incontro con il prefetto Luca Rotondi (nella foto) per il tentativo di conciliazione.

Francesco Donadoni