Richieste per geometri manovali e informatici

Geometra, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Almè. Centro per l’impiego di Zogno: codice 19053. Conducente di pullman, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Comun Nuovo. Centro per l’impiego di Treviglio: codice 19819. Manutentore e installatore elettrico, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Entratico. Centro per l’impiego di Trescore Balneario: codice 19532 . Impiegato amministrativo, 1 posto. Contratto: determinato di 3 mesi. Sede di lavoro: Isso. Centro per l’impiego di Romano di Lombardia: codice 19949. Manovale edile, 1 posto. Contrattro: tempo determinato. Sede di lavoro: Bonate Sopra. Centro per l’impiego di Ponte San Pietro: codice 19937. Barista, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Rogno. Centro per l’impiego di Lovere: codice 20023. Addetto buste paga, 1 posto. Contratto: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Sarnico. Centro per l’impiego di Grumello: codice 19856 . Sviluppatore dekstop, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Gorle. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 19121.