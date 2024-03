Ricattano parroco dopo un vide osè

Nove anni di reclusione. È la richiesta di condanna formulata ieri in aula dal pm Donato Greco per tre ventenni romeni - tutti irripetibili - accusati di avere adescato e taglieggiato, facendosi pagare 170mila euro, un anziano parroco di Brescia. Estorsione pluriaggravata - ai danni di un uomo di chiesa - e revenge porn (reato assorbito dal primo) sono le contestazioni mosse alla gang dei ricattatori hard, per l’accusa cinque ragazzi tra i 20 e 25 anni dimoranti nel quartiere Malpensata di Bergamo. Due imputati, che furono arrestati - era la primavera del 2021 - sono già stati condannati in abbreviato a 5 anni e mezzo e a 4 anni e 8 mesi. Gli altri da allora sono spariti. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale e dal pm, che aveva seguito il caso, i ragazzi, professionisti del raggiro, avevano circuito e ricattato il sacerdote minacciando di rendere pubblico un video osè.