Rete abbandonata trovata sul fondo del lago. Rimossa e sequestrata

Una rete fantasma gigantesca, pericolosa sia per l’uomo sia per l’ecosistema, è stata pescata e rimossa nelle scorse ore dalle acque del Garda, in zona Gardone Riviera. La rete da pesca, lunga circa 40 metri e larga 15, era stata segnalata alla Guardia Costiera di Salò da alcuni sub che durante un’immersione si erano trovati davanti lo sbarramento improvviso. Per liberare il fondale è stato organizzato un intervento congiunto con vigili del fuoco e appunto i guardacoste, sul posto con due squadre di sommozzatori dei pompieri di Milano e un paio di imbarcazioni a supporto. La rete è stata asportata venerdì scorso in tre ore, non senza fatica, e poi sottoposta a sequestro amministrativo.