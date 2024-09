Renate, tre punti d’oro. La FeralpiSalò si arrende

MEDA (Monza e Brianza)

Miglior inizio di campionato per il Renate non poteva esserci. Dopo il blitz all’esordio a Busto Arsizio le pantere concedono il bis in casa contro la quotata FeralpiSalò e dopo due giornate sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Bresciani invece, dopo la retrocessione dalla B, ancora a secco di vittorie e già fuori dalla Coppa. Peggior inizio non poteva essere per la squadra di Diana che nel primo tempo comanda le operazioni, mantiene una discreta supremazia territoriale senza però mai sfondare.

Nella ripresa mister Foschi cambia di fatto tutto l’attacco e la mossa gli dà ragione al 20’ quando Di Nolfo da 25 metri la mette sotto la traversa con una conclusione di mancino di rara bellezza e precisione. Auriletto una decina di minuti più tardi si sostituisce a Nobile e salva sulla linea il potenziale gol dell’ex di Tommy Maistrello. Si aprono praterie e il più pericoloso è ancora Di Nolfo che al minuto 87 ne salta tre ma è il palo a negargli la gioia della doppietta.

RENATE-FERALPI 1-0 (0-0). Marcatore: 20’st Di Nolfo.