Bergamo, la rocambolesca rapina (fallita) in via Novelli. Denunciato ladro maldestro

Bergamo – Notte tra sabato e domenica, zona vicino la stazione. Le volanti della questura hanno fermato in via Novelli e denunciato a piede libero un 25enne somalo per rapina. Pochi minuti prima, insieme ad altre due persone aveva minacciato con un coltello un giovane originario della Sri Lanka, regolare in Italia, e gli aveva sottratto il telefono per poi fuggire. La vittima è riuscita a contattare la polizia con il cellulare di un amico, e poi insieme allo stesso si è messo alla ricerca dei tre. Non lontano da dove era avvenuto il colpo ha incrociato il 25enne e gli ha chiesto di riconsegnargli il telefono. Per tutta risposta quest’ultimo ha estratto di nuovo la lama ma nel farlo gli è caduto dalla tasca il cellulare rubato. Il proprietario è riuscito a raccoglierlo e a scappare, ma è stato inseguito dal rapinatore che per cercare di fermarlo gli ha lanciato contro alcune bottiglie di vetro. Sul posto sono arrivate due volanti e gli agenti hanno bloccato il 25enne.