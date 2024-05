Bergamo, buttano a terra un cinquantenne e lo rapinano in pieno centro: identificati due giovani

Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e rapinato un ucraino di 51 anni in via Camozzi a Bergamo, in pieno centro, insieme a un complice.L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su disposizione del giudice per le indagini preliminari.

La rapina è avvenuta la sera del 25 aprile. Il cinquantunenne ha riferito di essere stato da due ragazzi che lo avevano spinto a terra e poi derubato di una collanina in oro che portava al collo. I carabinieri sono riusciti quindi a riconoscere e identificare uno dei due rapinatori, il diciannovenne marocchino, che gravitava ancora in zona.

Dalla successiva attività d'indagine, i carabinieri della sezione radiomobile, sono riusciti a identificare un altro soggetto, autore della rapina in concorso al giovane fermato, un diciassettenne marocchino, con precedenti specifici. La vittima ha riconosciuto entrambi i giovani.