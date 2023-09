Rapina alle Poste di Nibionno (Lecco): assalto con taglierino all'ufficio postale

NIBIONNO (Lecco)

Assalto all’arma bianca all’ufficio postale di Nibionno. Ieri mattina uno sconosciuto con il cappuccio sulla faccia e un taglierino da lavoro in mano ha fatto irruzione nella filiale delle Poste di Tabiago. "Presto, dammi i soldi", ha intimato ad una impiegata. Lei non ha potuto altro che obbedire e consegnare i pochi soldi disponibili nella cassa del suo sportello, circa 300 euro. Una volta ottenuto quello che voleva, il bandito solitario è scappato, sembra a piedi, senza torcere un capello a nessuno. Cessato il pericolo è scattato l’allarme: sul posto si sono precipitati a sirene i carabinieri e in zona sono stati istituiti posti di controllo. Il rapinatore sembra sia stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Una decina di giorni prima un colpo simile anche al negozio della Coop di Merate. D.D.S.