Quattro denunciati. Sequestrati 377 chili di botti

Controlli a decine di esercizi commerciali svolti nelle ultime settimane, così come disposto durante una riunione tecnica in Prefettura, per contrastare la presenza e la vendita di materiali pirotecnici non a norma. Cinque esercenti sono stati sanzionati, mentre le attività di controllo hanno consentito di sequestrare 377 chili di manufatti esplosivi di tipo artigianale, e una tonnellata di fuochi d’artificio contrassegnati con marchio di omologazione comunitaria, ma illegalmente detenuti o conservati. Nel complesso sono state denunciate a piede libero quattro persone. I poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura hanno concentrato la loro attenzione sulle nove attività commerciali soggette ad autorizzazione di Pubblica Sicurezza. L’operazione di controllo si è svolta a livello provinciale, coordinata con carabinieri e guardia di finanza. Pa.Pi.