Quanta in vantaggio 2-0 con Verona. In gara 3 gioca il primo match point

Il Milano Quanta si avvicina sempre di più alla finale Scudetto di Serie A. I meneghini sono avanti 2-0 contro Verona nella serie delle semifinali. Dopo il primo netto successo casalingo per 6-1 in gara-1, mercoledì sera gli uomini di mister Tessari hanno superato i veneti anche in trasferta con un più combattuto 2-0 firmato Brianzoni e Bellini. Domani pomeriggio alle 18 si giocherà gara-3 e Milano avrà il primo match point per la finale. Alessandro Stella