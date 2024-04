"Può vincere il terzo scudetto di fila. Mirotic-Melli? Coppia strana, ma bella"

Flavio Portaluppi, simbolo del basket lombardo e non solo, per commentare lo sprint finale di questa stagione.

Oggi Portaluppi potrebbe avere un posto in questo basket?

"No, il basket oggi si è evoluto molto a livello fisico. E non voglio peccare di troppa umiltà. Ai tempi miei c’era meno fisicità anche a livello difensivo. Farei grande fatica. Forse avevamo più qualità nei fondamentali, ma anche più tempo per esprimerli. C’erano meno airball, ma anche molto più tempo per prendere una decisione".

L’Olimpia, di cui lei è stato giocatore, GM e presidente, ha vinto il derby d’Italia con la Virtus in EuroLeague. Ma i risultati latitano....

"Dare un giudizio da fuori non è mai semplice. Nelle ultime due stagioni la partenza è sempre stata a rallentatore, si sono dovuti cercare degli equilibri e questo ha condizionato la stagione. Abbiamo assistito delle ricadute, come nella finale di Coppa Italia, ma come l’anno scorso nella seconda parte di stagione il rendimento è stato più continuo. E’ come se ci fosse sempre una necessità di assestamento per trovare i giusti equilibri, e questo mal si concilia in un basket del ’’tutto e subito’’".

EuroLeague ormai appesa ad un filo, resta solo il campionato....

"E qui, con la Virtus un po’ in affanno, il cielo pare più sereno. Nonostante i risultati di Brescia e Venezia, se devo fare un pronostico dico Olimpia Milano. E il terzo Scudetto consecutivo non mi parrebbe risultato da buttare via...".

In più si inizia a notare la crescita della partership Mirotic-Melli in campo. Molti tifosi, per mesi, hanno avuto più di un dubbio.

"Guardando le tempistiche della firma di Mirotic posso ritenere che sia stata un’opportunità del momento. Cui era impossibile dire no. C’è voluto un po’ di tempo per trovare l’equilibrio, lavorando anche su un quintetto super alto. Mirotic è uno dei giocatori più efficaci, ma non è che Melli sia un signor nessuno. Quindi giusto provare ogni via perchè giocassero insieme. Ora mi pare si sia trovato un equilibrio".

La Vanoli Cremona, di cui è stato due volte GM, si gioca la salvezza con ottime chance. "Secondo me hanno fatto una prima parte di stagione in cui potevano essere considerati la sorpresa del campionato. Poi hanno avuto una pausa, ma in fin dei conti il potenziale della squadra è stato più che espresso. Mi auguro che nelle ultime 5 gare non succeda nulla e che possa portarsi a casa una salvezza più che meritata".

La sorpresa oggi è Pistoia, in cui il GM è un suo ex compagno di squadra: Marco Sambugare.

"E’ una persona che si merita quello che sta ottenendo. E’ un ragazzo molto serio, che capisce e conosce il gioco. Le sue origini tedesche si vedono nel suo modo di approcciare il lavoro, prepararsi, portare avanti la gestione di una squadra. Non è magari mai stato fortunato, lavorando in contesti non facilissimi, ma in un ambiente come Pistoia ha già fatto un miracolo a salire, e ora lo sto ribadendo".

Bene di questa LBA, ma in Europa i risultati non arrivano.

"È la cartina tornasole del fatto che ci sia stato magari un livellamento, ma probabilmente non verso l’alto. Ma certamente la LBA è divertente. Ci sono eccellenze sporadiche, forse non continue, ma è un toneo avvincente".