Puliva macchinario. Operaio perde due dita della mano

Incidente sul lavoro ieri mattina intorno alle otto in una ditta di imballaggi che sta in via I Maggio. Un operaio di 22 anni, dipendente dell’azienda, stava pulendo un macchinario quando inavvertitamente ha azionato un interruttore che ha messo in moto una sega circolare. Il giovane aveva una mano appoggiata nel raggio d’azione della macchina e la sega gli ha tranciato due falangi della mano sinistra. L’operaio è stato subito soccorso e sul posto sono state fatte intervenire auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, dove è stato ricoverato in codice giallo. In azienda sono arrivati anche i tecnici della sezione lavoro dell’Asst di Crema per verificare se le condizioni di sicurezza del macchinario siano state rispettate e una pattuglia di carabinieri di Camisano per le indagini del caso. Pgr