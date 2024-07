Pugno duro anti-schiamazzi: "I giovani che disturbano vanno riportati sulla retta via"

Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Dalmine contro gli atti vandalici, i bivacchi e gli schiamazzi nei parchi, fenomeni in forte crescita soprattutto con l’arrivo dell’estate, che si verificano principalmente nelle ore serali e vedono come protagonisti gruppi di giovani e giovanissimi. Il Comune, in collaborazione con la Polizia locale e l’istituto di vigilanza privata Sorveglianza Italiana, ha deciso di rafforzare i controlli serali e notturni in alcuni punti sensibili della città.

La prima uscita estiva delle forze dell’ordine, pochi giorni fa, ha visto coinvolte due pattuglie con quattro guardie giurate che hanno provveduto a monitorare le aree verdi delle frazioni di Brembo, Mariano, Sabbio, il Basso Brembo e la zona delle vasche. "Questo – spiega il sindaco Francesco Bramani – è solo il primo di una serie di interventi sul territorio. Altri seguiranno periodicamente, a seconda delle necessità. La sinergia con Sorveglianza Italiana va avanti da anni e implementa il servizio efficiente già svolto dalla Polizia locale. L’obiettivo è garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini. Abbiamo focalizzato l’attenzione sui parchi perché ci sono arrivate segnalazioni in merito a diversi episodi messi in atto dai più giovani. Con l’arrivo dell’estate i ragazzi escono di più e, per carità, nulla di male a ritrovarsi per fare due chiacchiere e divertirsi un po’. Quando però si degenera in comportamenti non adeguati, come il disturbo della quiete pubblica o il danneggiamento dei giochi per bambini, allora è giusto intervenire per redarguirli e riportarli sulla retta via".

Soddisfatto dell’iniziativa Mirco Rossi, neo consigliere della Giunta Bramani nonché ex maresciallo di Sorveglianza Italiana, che ha seguito personalmente la prima operazione dei suoi ex colleghi. "Durante i controlli – sottolinea – si verifica che tutto sia in ordine. E quando ci si imbatte in ragazzi che non rispettano le regole, le guardie spiegano loro i giusti comportamenti da assumere nel rispetto di una convivenza civile e del decoro urbano".