Prince, un amico a quattro zampe all’ospedale di Treviglio

Nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale di Treviglio è in arrivo un "dottore" davvero speciale: ha pelo lungo e dorato e ha quattro zampe. È Prince, un cucciolo di golden retriever scelto per "Dog for smile", il primo progetto in Lombardia e il secondo in Italia che introduce un cane in corsia a supporto delle cure per i pazienti in terapia intensiva. Migliorare ed accelerare il recupero delle funzioni motorie, cognitive ed emozionali dei pazienti critici: sono questi gli obiettivi che hanno spinto l’Asst Bergamo ovest ad affiancare alle terapie mediche tradizionali anche terapie complementari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono particolarmente vulnerabili ed esposti a disturbi cognitivi, affettivi e comportamentali che, pur riconoscendo una patogenesi multifattoriale, sono anche correlati alle diverse esperienze emozionali vissute durante la degenza. Dopo un periodo di inserimento, Prince diventerà operativo entro fine anno, per ridurre lo stress da ricovero in rianimazione ed incentivare esercizi fisioterapici spontanei, come le carezze. F.D.