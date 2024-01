Possanzini al suo Mantova:: "Attenti all’Arzignano merita il massimo rispetto"

Dopo la cinquina inflitta al Padova, che ha fatto aumentare a sette i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Mantova nel pomeriggio (18.30) è chiamato a superare un importante esame di maturità. In effetti, se trovare gli stimoli e la concentrazione per dare il massimo in casa della rivale più accreditata nella corsa verso la serie B è quasi naturale, ospitare una squadra dal blasone non certo eclatante come l’Arzignano potrebbe far correre il rischio di incappare nell’errore di considerare facilmente alla portata questa seconda giornata di ritorno.

Un pericolo che mister Possanzini, invece, non intende assolutamente correre: "Con l’Arzignano non dobbiamo mollare di un centimetro - è l’invito del tecnico virgiliano ai suoi giocatori - La partita con i vicentini dirà chi siamo davvero. Certo, i complimenti che abbiamo ricevuto fanno piacere, ma non abbiamo ancora fatto nulla".

La formazione gialloceleste, attualmente in lotta per un posto nei play off, merita il massimo rispetto: "È una squadra organizzata che concede poco – spiega il tecnico biancorosso – Ha giocatori di qualità e, come tutti gli avversari che vengono a Mantova, vuole fare bella figura".

Luca Marinoni