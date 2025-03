Portiamo nelle nostre case le competenze: un progetto poco conosciuto ma da diffondere

Circle-time: la domanda nasce spontanea tra i ragazzi di 4ªB: quanto è conosciuto il "Progetto life skills"? Uno stop per pensare e… via! È un attimo e la decisione di informarsi è presa!

Andare in giro per la scuola ad intervistare tutti è accattivante! Come pure scoprire che, a parte i bambini di prima e seconda (e pochi altri!), tutti conoscono il progetto in quanto nell’istituto “Paolo Ravasio” gli insegnanti ne sono stati coinvolti. E chi non è stato ancora formato per potersi mettere in gioco con questo progetto, lo farà nel prossimo futuro, incoraggiato anche dall’importanza che la dirigente, dott.ssa Nicoletta Bassi, attribuisce a queste attività, che rientrano nel nuovo curricolo di Educazione Civica.

Le interviste a parenti, amici e conoscenti mostrano però che il "Progetto life skills" è cosciuto solamente da persone che hanno a che fare con il mondo della scuola o perché sono genitori o perché ci lavorano; a tutti gli altri è praticamente sconosciuto.

I nostri "giovani intervistatori" sono stati così competenti nello svolgere il loro ruolo di "giornalisti in erba" che si sono fatti promettere che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, tutti lo leggeranno e si documenteranno sulle "Life skills", impegnandosi a scoprire le loro personali "abilità di vita".